Тюмень, 5 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Тюменской области пьяный водитель трактора сбил человека. Пострадавший скончался на месте, тракторист пытался скрыться, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Трагедия произошла 4 сентября в районе посёлка Заозёрный Ишимского района. Водитель «Трактора «Беларусь» решил обогнать другой трактор, и сбил 31-летнего мужчину, который шёл по обочине дороги.

Скрывшегося с места аварии тракториста вскоре задержали полицейские. Выяснилось, что 39-летний водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — алкотестер показал более 2 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Тракторист задержан. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.