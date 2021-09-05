Конакри, 5 сентября 2021, 16:23 — REGNUM Из Гвинеи приходит противоречивая информация о возможном государственном перевороте. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщают местные СМИ.
По имеющимся данным, военные перекрыли пути к столице Гвинени — городу Конакри. Пути заблокированы в 50 километрах от города.
Также поступают сведения о стрельбе в Кнакри. Подразделения спецназначения ВС Гвинеи вступили в перестрелку с охраной президента страны Альфы Конде.
Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.