Конакри, 5 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Из Гвинеи приходит противоречивая информация о возможном государственном перевороте. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщают местные СМИ.

Daryona Карта Гвинеи

По имеющимся данным, военные перекрыли пути к столице Гвинеи — городу Конакри. Пути заблокированы в 50 километрах от города.

Также поступают сведения о стрельбе в Конакри. Подразделения спецназначения ВС Гвинеи вступили в перестрелку с охраной президента страны Альфы Конде.

Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.