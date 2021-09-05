Москва, 5 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 35 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 5 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» задержан 21 рейс, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что температура воздуха в Москве 5 сентября сохранится в рамках +6… +8°С. Периодически в течение дня в городе ожидаются прохладные дожди.