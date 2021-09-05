Конакри, , 16:12 — REGNUM В Гвинее была совершена попытка государственного переворота, сообщает 5 сентября журнал Jeune Afrique.

Солдаты. Африка Marines.mil

Отмечается, что в районе дворца президента Альфа Конде сейчас слышна стрельба. Президент находится в здании и его окружает личная охрана.

Как пишет журнал, за попыткой госпереворота может стоять командующий группой сил спецназа полковник Мамади Думбуя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил «неприемлемый государственный переворот» в Мали, в результате которого к власти в стране пришёл вице-президент Ассими Гоита, и заявил, что готов вывести из Мали 5100 французских военных, находящихся в стране на данный момент, если Мали пойдет «в направлении радикального исламизма».