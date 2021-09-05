* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 16:07 — REGNUM Власти Турции осуждают нападение боевиков из экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военных на севере Ирака. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 5 сентября в МИД страны.

МИД Турции Mfa.gov.tr

«Решительно осуждаем подлую атаку, выражаем соболезнования семьям погибших, народу и правительству братского и дружеского Ирака и желаем скорейшего выздоровления раненым, — подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства. — Анкара решительно осуждает вероломные террористические нападения, направленные против мира и безопасности в Ираке».

В МИД Турции добавили, что Анкара готова оказать посильную поддержку «братскому Ираку» в борьбе с терроризмом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее боевики из экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейских в одном из населённых пунктов в провинции Киркук к северу от Багдада.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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