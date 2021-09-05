Сысерть, Свердловская область, 5 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Сотрудники закрывшегося в Свердловской области Сысертского хлебокомбината смогут найти новую работу. В этом помогут власти, сообщили журналистам в администрации Сысерти.

Хлеб

«Сейчас самая главная задача муниципалитета — помочь людям, которые внезапно остались без работы», — отметили в мэрии. И добавили, что правоохранительные органы будут отстаивать права сотрудников. Также в мэрии отмечают, что на территории городского округа работает уже 11 булочных и ещё три готовят к открытию. Также вакансии есть на ряде других местных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, хлебокомбинат прекратил работу с 1 сентября. В качестве причины была названа тяжёлая экономическая ситуация.