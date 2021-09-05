Москва, 5 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя не может быть темой встречи лидеров России и Украины. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

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По словам Пескова, для России вопроса о принадлежности полуострова Крым не существует. В связи с этим президент России Владимир Путин ни с кем не собирается обсуждать статус Крыма и уж тем более с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», — сказал Песков.

В таком виде это просто не может быть пунктом повестки гипотетического российско-украинского саммита на высшем уровне. Соответственно, подготовка саммита фактически не ведется.

«Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться. Что называется, воз и ныне там», — отметил Песков.