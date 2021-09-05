Москва, 5 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Использование высокооктанового бензина не всегда связано с более экономичным расходом топлива. Об этом сообщил автоэксперт Борис Захаров в материале «Российской газеты».

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна На заправке

Эксперт отметил, что у многих российских водителей сложилось устойчивое мнение об экономической эффективности бензина с высоким октановым числом. Например, считается, что если автопроизводитель допускает использование как 92-го, так и 95-го бензина, то предпочтение стоит отдавать последнему.

Захаров объяснил, что это было справедливо при устаревшей технологии производства бензина, которая применялась до начала 2000-х годов. Позже российские производители стали повышать октановое число бензина? добавляя не антидетонаторы, а метилтретбутиловый эфир.

Новая технология является более экологичной и позволяет получать высокоэффективные бензины, однако у неё есть и недостатки. В частности, высокая летучесть эфира приводит к тому, что эти добавки могут испаряться из топлива в жаркую погоду. Особенно это заметно, если автомобиль простоит без движения пару недель.

«Иными словами, в большинстве случаев топливо АИ-95 не даст вашему автомобилю ощутимой прибавки в мощности и экономичности в сравнении с 92-м бензином», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что использовать низкооктановый бензин не рекомендуется в автомобилях с двигателями с чрезвычайно высокой степенью сжатия топлива. Поэтому владельцам авто с двигателем со степенью сжатия выше 10 не стоит использовать топливо ниже АИ-95.