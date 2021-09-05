Киев, 5 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В трех регионах Украины и городе Киеве эпидемиологические показатели заболеваемости коронавирусом превышают установленные нормы, сообщает 5 сентября украинский минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

Так, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в Черновицкой, Луганской, Херсонской областях и городе Киев. При норме для региона «зеленой» зоны в 75 больных на 100 тысяч населения показатели этих регионов составляют соответственно 169, 135, 85 и 107.

Кроме того, в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM отмечает, что за последние сутки на Украине зафиксировано 1.379 новых подтвержденных случаев COVID-19, в больницы госпитализированы 899 человек. По мнению экспертов, в ближайшее время эпидемическая ситуация в стране начнет стремительно ухудшаться.

В Национальной академии наук заявили, что пока заболеваемость коронавирусом на Украине растет умеренными темпами, при этом самая угрожающая ситуация — в Черновицкой области, где не только самая высокая заболеваемость, но и самые высокие темпы распространения.