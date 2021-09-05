Афины , 5 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Португальский защитник Бруну Алвеш перешел в афинскую команду «Аполлон Смирнис». Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба греческого клуба на своей странице в соцсети Instagram.

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Уточняется, что соглашение команды с 39-летним футболистом рассчитано на один сезон.

При этом в июле игрок заключил соглашение с португальским клубом «Фамиликан», который через несколько дней разорвал этот контракт.

Отметим, Бруну Алвеш в период с 2010 по 2013 год играл в составе санкт-петербургской команды «Зенит» и стал в ее составе дважды чемпионом России (сезон-2010, 2011/2012), а также обладателем Суперкубка страны (2011). В минувшем сезоне выступал за итальянский клуб «Парма», сыграв в 19 матчах и отличившись в них одним голом.