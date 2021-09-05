Киев, 5 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко в качестве почетного гостя принял участие во встрече лидера партии ХДС/ХСС Армина Лашета на встрече с немецкой молодежью в Ганновере, сообщает 5 сентября пресс-служба партии Кличко «Удар».

Olaf Kosinsky Армин Лашет

Отмечается, что в ходе мероприятия Кличко и Лашет провели переговоры по актуальным политическим вопросам. Мэр Киева подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией «суверенитета и территориальной целостности».

Также Кличко заявил Лашету, что очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации — в частности, если Россия будет использовать Северный поток-2 как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину.

«Мы убеждены, что это — опасный проект для Украины и Европы, их энергетической безопасности. Последние заявления России не оставляют сомнения в этом. Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы», — отметил политик.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа покидающая свой пост канцлер Германии Ангела Меркельназвала председателя партии Христианско-демократический союз Армина Лашета своим преемником на посту главы правительства ФРГ.

В свою очередь Кличко фактически заявил о своих амбициях на следующих президентских выборах и сейчас находится в остром конфликте с офисом президента Зеленского.