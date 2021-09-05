Екатеринбург, 5 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 5 сентября прошёл пикет в поддержку 84-летнего мастера спорта СССР Николая Ражева, обвинённого в педофилии. Согласованная акция состоялась в сквере возле комплекса «Уралец» и собрала несколько десятков человек.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Поддержать заслуженного человека пришли его ученики, коллеги, представители общественных организаций и просто неравнодушные граждане. Они считают Ражева невиновным и требуют прекратить его уголовное преследование. В ходе пикета граждане собирали подписи в защиту тренера.

Как сообщало ИА REGNUM, Николая Ражева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. По его словам, он поддался уговорам следователя и подписал явку с повинной, понадеявшись на то, что к моменту суда правда всплывёт наружу. Однако его заключили в СИЗО, и только после вмешательства общественности заслуженного человека удалось освободить из-под стражи. Тем временем адвокаты выяснили, что экспертизы не подтвердили виновность Ражева. Также оказалось, что у обвинившей его девочки имеется дефицит внимания, побуждающий её врать. Её слова не подтверждают и те дети, которые находились в зале и стали очевидцами конфликта между девочкой и тренером. Он не допустил её до занятий из-за отсутствия справки.