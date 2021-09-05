Вашингтон, 5 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на смартфонах под управлением операционных систем Android 4.0.4, iOS 9 и более старых версий с 1 ноября 2021 года. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

(сс) antonbe Whatsapp

По данным портала Metro, с прекращением поддержки столкнуться владельцы 43 различных моделей смартфонов. Среди iOS-устройств лишатся возможности использования мессенджера модели iPhone SE, 6S и 6S Plus. Доступ к WhatsApp также потеряют многие модели Android-смартфонов, включая Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, LG Lucid 2, Optimus F7, ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Sony Xperia Miro и другие.

В WhatsApp рекомендуют владельцам устройств с операционными системами Android 4.0.4 и iOS 9 сохранить резервную копию истории чатов. Для использования мессенджера в компании советуют использовать Android-устройства версии 4.1 и новее, iPhone iOS 10 и новее, а также некоторые смартфоны с операционной системой KaiOS 2.5.1 и более старших версий.

Мобильная операционная система Android 4.0 была выпущена в ноябре 2011 года. Последняя редакция этой версии — 4.0.4 — была представлена в июне 2012 года. Релиз операционной системы от Apple iOS 9 состоялся в июне 2015 года.