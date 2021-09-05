Милан, Италия, 5 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» интересуется камерунским голкипером амстердамской команды «Аякс» Андре Онаной. Об этом 5 сентября сообщает Calciomercato.

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По информации источника, 25-летний футболист рассматривается руководством клуба из Милана в качестве замены словенскому вратарю Самиру Хандановичу.

Также указывается, что игрок может перейти в «Милан» в статусе свободного агента летом следующего года.

Отметим, в настоящее время Андре Онана отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября нынешнего года.