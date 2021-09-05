5 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 15:55 — REGNUM G7 планирует пригласить Россию и Китай на встречу по Афганистану. С таким близким к сенсации заявлением выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. По сообщению ТАСС, речь якобы идет о желании «семерки» обсудить в расширенном формате с Москвой и Пекином ситуацию в Афганистане. Напомним, что Россия была исключена из «Большой восьмерки» после возвращения Крыма в состав России.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2014 году должно было состояться собрание совета G8, где Москва должна была выступать в роли председателя, но страны «семерки», обвинив российское руководство в «аннексии», собрались без российского представителя в Брюсселе. На тот момент семь стран решили собраться без Москвы, чтобы обсудить ситуацию с Крымом, но с тех пор Российская Федерация перестала быть членом G8.

На сей раз глава японского МИД заявил: «Для обсуждения ситуации в Афганистане группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других государств, у которых есть определенное влияние на Афганистан».

По его словам, переговоры будут проходить в онлайн-формате: организатором выступит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако вскоре выяснилось, что произошло нечто похожее на ситуацию, когда, как говорится, «без меня меня женили». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав анонсированную японцем встречу «некоей», выразила недоумение по поводу придания ей формата G7. Сигналы относительно некоей встречи с участием России поступали от Берлина и Парижа, однако о диалоге в формате G7 речи не шло, говорит директор департамента информации и печати МИД РФ.

Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги на совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20). 22.11.2019. Нагоя, Япония mid.ru

По мнению представителя российского МИД, «партнеры демонстрируют несистемный подход». Захарова отметила, что члены G7 подают не соответствующие друг другу сигналы по поводу участия России в этом формате международного сотрудничества. Она считает, что таким образом страны «Большой семерки» проявляют непонимание, «чего же они хотят от себя и окружающего мира».

Между тем Мотэги уже озвучил и дату встречи министров иностранных дел стран G7 и России и Китая — 8 сентября. Как бы то ни было, происходящее свидетельствует о том, что «Большая семерка» начинает сознавать, что серьезные проблемы мира, одной из которых стала афганская, не могут решаться без легкомысленно объявленных некоторыми членами «семерки» противниками, а то и врагами России и Китая. Из столиц мира уже звучали опасения по поводу того, что после бегства из Афганистана армии США и их сателлитов в этой стране может усилиться влияние Москвы и Пекина. Не это ли побуждает «семерку» спешно «обсудить ситуацию» с этими по-настоящему мировыми державами именно на площадке «конклава» политических деятелей Запада, возомнивших о себе чуть ли не как о вершителях судеб мира?