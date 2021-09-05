Ханты-Мансийск, 5 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Югре зарплаты нефтяников значительно ниже, чем в других нефтедобывающих регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба кадрового агентства «HeadHunter Урал».

Энгельс Козлов. Нефтяники Печоры. 1972 — 1973

Отмечается, что среднее предложение по зарплате в сфере «Добыча сырья» в Югре составляет 64,2 тыс. рублей в месяц, тогда как в среднем по России — 65,7 тысячи.

Нефтяникам в Магаданской области в среднем предлагают зарплату в 97,5 тыс. рублей, в Якутии — 90 тыс. рублей.

В целом по стране растёт спрос на специалистов в сфере добычи сырья, отмечают в кадровом агентстве. По России он вырос с начала 2021 года на 84%, в Югре — на 66%.