Киев, , 15:27 — REGNUM Позиция партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) остается неизменной: дела, по которому власть хочет обвинить лидера политической силы Виктора Медведчука, фактически нет, народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации ОПЗЖ Юрий Загородний.

Арест Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По его словам, в данном случае есть чисто политический заказ — изолировать, обвинить неизвестно в чем принципиального, самого ответственного и профессионального оппозиционного политика Украины, который не согласен, как и вся партия, с курсом власти, направленным на уничтожение Украины. Он напомнил, что Медведчук предлагает альтернативный курс развития Украины.

Загородний обратил внимание на тот факт, что депутата обвиняют в государственной измене и нарушении правил ведения войны.

«А у нас что, официально объявлена война? Государственной измены абсолютно никакой нет. А вот в действиях власти государственная измена есть… Медведчук указывает на все антинародные действия действующей украинской власти. Власти хотят избавиться от принципиального оппозиционного политика Украины, которого они просто боятся», — объяснил парламентарий.

Депутат напомнил, что, когда начинался «судебный абсурд» в отношении Медведчука, власть вообще хотела его арестовать, однако доказательств вины политика не было никаких.

«Судья вынес решение о домашнем аресте. Теперь они не могут придумать, как продлить пребывание под домашним арестом. Нет оснований принимать такое решение. ОПЗЖ будет делать все возможное и обращаться в суд, чтобы взять на поруки Виктора Медведчука, избавить его от изоляции, чтобы он мог заниматься политической деятельностью на благо украинского народа и страны», — добавил Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста Медведчуку до 31 октября. Лидер ОПЗЖ, обвиняемый властями Украины в госизмене, находится под домашним арестом с середины мая.