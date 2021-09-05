Москва, , 15:15 — REGNUM Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XIII открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств направил президент России Владимир Путин. Текст телеграммы 5 сентября обнародован на сайте Кремля.

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За минувшие годы Игры укрепили свой соревновательный, творческий потенциал, обрели новых единомышленников во многих регионах страны и сегодня по праву считаются одним из самых массовых мероприятий в сфере детско-юношеского спорта. Участвуя в Играх, юноши и девушки приобщаются к традициям различных видов единоборств, учатся у старших товарищей преодолевать трудности, верить в свои силы и возможности», — говорится в сообщении.

Также глава Российского государства выразил свою уверенность в том, что названные соревнования будут проведены успешно и продемонстрируют высокий уровень организации, а также будут способствовать популяризации ценностей спорта и физической культуры.

Отметим, XIII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств будут проходить в Анапе в период с 5 по 21 сентября.