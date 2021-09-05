Москва, 5 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» хочет приобрести полузащитника команды «Ростов» Данила Глебова. Об этом 5 сентября сообщает «Спорт-экспресс».

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Уточняется, что в настоящее время руководство красно-белых сделало официальное предложение руководству ростовской команды по трансферу 21-летнего футболиста.

При этом отмечается, что «Ростов», скорее всего, не согласится на такую сделку, так как вряд ли оперативно сможет найти своему игроку замену.

Отметим, в текущем сезоне Российской Премьер-лиги Данил Глебов сыграл в составе «Ростова» в шести матчах и смог в них забить один гол.