Ульяновск, 5 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Производство первых электрических автомобилей на Ульяновсокм автомобильном заводе (УАЗ) начнётся в феврале 2022 года. Об этом сообщил директор по маркетингу и продукту автокомпании УАЗ Максим Куприн «Газете.Ru».

Avtonovostidnya УАЗ «Хантер»

Первой моделью УАЗ с электрическим двигателем станет внедорожник УАЗ «Хантер». Куприн отметил, что компания уже получила предзаказы на первые электромобили.

Он добавил, что автозавод будет расширять линейку автомобилей с электрическими двигателями. Планируется, что электрические версии всех автомобилей УАЗ появятся в течение пяти лет.

В августе текущего года в Росси появились битопливные версии УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». Эти модели могут работать как на бензине, так и на компримированном природном газе (метане).