Москва, 5 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Россия приложит усилия, чтобы её исторические земли не использовались против неё. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

Российская империя и Тихий океан в середине XIX века

Напомним, что президент России Владимир Путин написал статью об Украине. В этой статье российский лидер, в частности, пишет, что Россия не допустит, чтобы исторические земли России использовались против нашей страны.

В ходе интервью Пескова спросили, что конкретно означает это «не допустит»?

По словам пресс-секретаря президента, Россия «по крайней мере будет прикладывать усилия для того, чтобы это не происходило».

Песков напомнил, что на Украине доминирует русофобский подход и те политические силы, которые обладают более взвешенным, более сбалансированным подходом и которые являются сторонниками обсуждения самых острых вопросов с Россией — эти силы сейчас «сидят под домашним арестом». По всей видимости, Песков имеет в виду украинского политика Виктора Медведчука, который содержится под домашним арестом.

Кроме того, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин не собирается ни с кем обсуждать статус Крыма и Севастополя, которые являются субъектами Российской Федерации.