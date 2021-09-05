Новосибирск, 5 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В большинстве районов Новосибирской области 6 и 7 сентября сохранится высокая пожароопасность (4 класса). При этом в Сузунском районе в эти же дни ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса). Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Pxhere.com Травяной пожар

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Тем временем, в Новосибирске завтра ночью, 6 сентября, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 3−8 м/с, температура воздуха +10… +12 °C.

Отметим, что сегодня днём, 5 сентября, в Новосибирске было без осадков, температура воздуха днём составила +27 °C.