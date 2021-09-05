Москва, 5 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян следующий поединок проведет с представителем США Кристосом Гиагосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 37. Об этом 5 сентября сообщает UFC Russia на своей странице в соцсети Instagram.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Также уточняется, что турнир UFC Vegas 37 состоится 19 сентября в Лас-Вегасе.

Отметим, в настоящее время в активе 28-летнего Армана Царукяна 16 (10 — досрочно) побед при двух поражениях. У 31-летнего Кристоса Гиагоса 19 (11 — досрочно) побед при восьми поражениях.