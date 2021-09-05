Новосибирск, 5 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 5 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 173 случая.

Minzdrav-irkutsk.ru Коронавирус

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 70 лет, 74 года, 89 лет и женщины в возрасте 68 лет, 74 года, 87 лет, 91 год. Всего в регионе умерли 2708 человек», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 59 349 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4603 детей; 48 195 пациентов полностью выздоровели (+33 за сутки).