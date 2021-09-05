Продажи беспроводных наушников Apple за год упали на 25%
Вашингтон, 5 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Доля американской компании Apple на глобальном рынке беспроводных наушников упала до 26,5% во втором квартале 2021 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.
По оценкам экспертов, во втором квартале текущего года во всём мире было продано 58,3 млн беспроводных наушников. В сравнении с аналогичным периодом рынок вырос на 6,4%, что стало самым низким показателем за последние три года.
Лидером рынка во втором квартале 2021 года осталась американская компания Apple, отгрузившая 15,5 млн наушников AirPods. В годовом исчислении поставки Apple упали на 25,8%, а рыночная доля сократилась с 38% до 26,5%.
В пятёрку крупнейших производителей также вошли компании Xiaomi (доля рынка 9,1%), Samsung (8,8%), Skullcandy (7%) и QCY (4,2%). Skullcandy попала в пятёрку крупнейших производителей впервые — за год компании удалось нарастить поставки на 285%.