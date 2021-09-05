Вашингтон, 5 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Доля американской компании Apple на глобальном рынке беспроводных наушников упала до 26,5% во втором квартале 2021 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

FloTV Apple AirPods

По оценкам экспертов, во втором квартале текущего года во всём мире было продано 58,3 млн беспроводных наушников. В сравнении с аналогичным периодом рынок вырос на 6,4%, что стало самым низким показателем за последние три года.

Лидером рынка во втором квартале 2021 года осталась американская компания Apple, отгрузившая 15,5 млн наушников AirPods. В годовом исчислении поставки Apple упали на 25,8%, а рыночная доля сократилась с 38% до 26,5%.

В пятёрку крупнейших производителей также вошли компании Xiaomi (доля рынка 9,1%), Samsung (8,8%), Skullcandy (7%) и QCY (4,2%). Skullcandy попала в пятёрку крупнейших производителей впервые — за год компании удалось нарастить поставки на 285%.