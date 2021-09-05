Одесский район, Омская область, 5 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность в Одесском районе Омской области (5 класс горимости). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Обь-Иртышского гидрометцентра.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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Спасатели предупредили местных жителей о возможном росте числа и площадей природных пожаров и угрозе перехода огня на поселения.

«Для предотвращения возгораний муниципальным властям рекомендовано усилить работу с населением, активно используя ресурс сельских старост и межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб», — отметили в ведомстве.