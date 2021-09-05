Томск, 5 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки подтвердили 103 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Коэффициент распространения инфекции составил 0,99. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 41 334.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 51 пациент. Всего по состоянию на 5 сентября коронавирус побороли 35 089 человек.