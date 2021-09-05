Анкара, 5 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» не станет осуществлять трансфер египетского полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» Мохаммеда Эль-Ненни. Об этом 5 сентября сообщает издание Milliyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации источника, причиной неудачи сделки по приобретению 29-летнего игрока, стало то, что президент турецкого клуба Бурак Элмас не смог договорится с игроком о зарплате.

В то же время, отмечается, что «Галатасарай» готов был предложить «Арсеналу» за полузащитника €15 млн и лондонский клуб устраивала эта сумма.

Отметим, в новом сезоне английской Премьер-лиги Мохаммед Эль-Ненни сыграл за «Арсенал» в одном матче и не отметился в нем никакими результативными действиями.