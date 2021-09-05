Чита, 5 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В связи с началом кампании по вакцинации населения Забайкалья от гриппа, вице-премьер правительства региона Инна Щеглова в эфире «Россия 24» 5 сентября рассказала, что между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Почему мы всегда подталкивали население к ранней вакцинации от коронавируса — для того, чтобы вовремя успеть поставить прививку от гриппа. Между этими прививками должен быть обязательно месяц. Поэтому сейчас мы делаем упор на приоритетные группы для прививки от гриппа. В сентябре и октябре будем делать прививки от гриппа, а через месяц и вакцинацию от коронавируса», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье готово приступить к ревакцинации от коронавируса с 6 сентября. Повторная вакцинация будет доступна для жителей региона, прошедших первую более полугода назад.

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