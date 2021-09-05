Кемерово, 5 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Беловском муниципальном районе Кемеровской области по нацпроекту «Образование» открылся современный школьный спортзал. Обновлённый спортивный зал в Новокараканской школе оборудовали для 260 ребят, сообщает министерство образования региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортзал

«Новокараканская школа стала первой из четырёх сельских учреждений, где до конца 2021 года откроются новые спортзалы. Также открытия запланированы в Промышленновском, Тяжинском и Юргинском муниципальных округах, — уточнили в министерстве. — В спортзалах меняют системы отопления, вентиляции, канализации, электроосвещение и электропроводку, окна и двери, обновляют пол, устанавливают обновленное спортивное оборудование. На капитальные ремонты и новое оборудование в этом году выделено 11,5 млн рублей. За счёт муниципальных бюджетов будет куплено новое оборудование и спортивный инвентарь стоимостью около 1,5 млн рублей».

Отмечается, что в 2022 году ремонт запланирован в школах Мариинского, Таштагольского, Тисульского районов, а также Чебулинского муниципального округа.