На капремонт спортзалов в кузбасских сельских школах выделили 11,5 млн
Кемерово, 5 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Беловском муниципальном районе Кемеровской области по нацпроекту «Образование» открылся современный школьный спортзал. Обновлённый спортивный зал в Новокараканской школе оборудовали для 260 ребят, сообщает министерство образования региона.
«Новокараканская школа стала первой из четырёх сельских учреждений, где до конца 2021 года откроются новые спортзалы. Также открытия запланированы в Промышленновском, Тяжинском и Юргинском муниципальных округах, — уточнили в министерстве. — В спортзалах меняют системы отопления, вентиляции, канализации, электроосвещение и электропроводку, окна и двери, обновляют пол, устанавливают обновленное спортивное оборудование. На капитальные ремонты и новое оборудование в этом году выделено 11,5 млн рублей. За счёт муниципальных бюджетов будет куплено новое оборудование и спортивный инвентарь стоимостью около 1,5 млн рублей».
Отмечается, что в 2022 году ремонт запланирован в школах Мариинского, Таштагольского, Тисульского районов, а также Чебулинского муниципального округа.