Лондон, 5 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Британская компания OneWeb застраховала оставшиеся запуски космических аппаратов для создания орбитальной группировки спутникового интернета. Об этом сообщает портал SpaceNews.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Тендер на страховку предстоящих запусков выиграл страховой брокер Marsh. Предыдущее соглашение о страховании запусков спутников с брокером Willis истекло 1 августа.

Компании OneWeb осталось вывести чуть больше половины из планируемых 648 спутников. Запуски космических аппаратов OneWeb осуществляет оператор Arianespace посредством российских носителей в рамках контракта с Главкосмосом (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса).

Все предыдущие запуски ракет-носителей «Союз-2», в ходе которых на околоземную орбиту было выведено 288 спутников OneWeb, прошли в штатном режиме. Ближайший запуск аппаратов OneWeb запланирован на 14 сентября.

Пуск будет проводиться с космодрома «Байконур» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Следующий старт должен пройти в октябре текущего года с космодрома «Восточный».