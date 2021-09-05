OneWeb застраховала оставшиеся запуски спутников на $1 млрд
Лондон, 5 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Британская компания OneWeb застраховала оставшиеся запуски космических аппаратов для создания орбитальной группировки спутникового интернета. Об этом сообщает портал SpaceNews.
Тендер на страховку предстоящих запусков выиграл страховой брокер Marsh. Предыдущее соглашение о страховании запусков спутников с брокером Willis истекло 1 августа.
Компании OneWeb осталось вывести чуть больше половины из планируемых 648 спутников. Запуски космических аппаратов OneWeb осуществляет оператор Arianespace посредством российских носителей в рамках контракта с Главкосмосом (внешнеэкономическое подразделение Роскосмоса).
Все предыдущие запуски ракет-носителей «Союз-2», в ходе которых на околоземную орбиту было выведено 288 спутников OneWeb, прошли в штатном режиме. Ближайший запуск аппаратов OneWeb запланирован на 14 сентября.
Пуск будет проводиться с космодрома «Байконур» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Следующий старт должен пройти в октябре текущего года с космодрома «Восточный».