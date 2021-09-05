Рим, 5 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Римский футбольный клуб «Рома» летом следующего года может пополниться иранским нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Сердаром Азмуном. Об этом 5 сентября сообщает Corriere dello Sport.

Tasnim News Agency Сердар Азмун

По информации источника, 26-летний футболист может перейти в римскую летом 2022 года, когда завершится срок его контракта с «Зенитом», на правах свободного агента.

Также указывается, что в переходе игрока заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, следивший за форвардом еще во время своей работы в лондонской команде «Тоттенхэм».

Отметим, в новом сезоне Российской Премьер-лиги Сердар Азмун сыграл в составе «Зенита» в шести матчах и отметился в них пятью забитыми мячами.