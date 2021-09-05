Новосибирск, 5 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту «Толмачёво» поступило сообщение на жительницу Новосибирска, прилетевшую из Сочи. Представитель авиакомпании сообщил, что пассажирка нарушила правила поведения во время перелёта.

Курение

«Сотрудники транспортной полиции установили, что 33-летняя женщина в туалетной комнате лайнера курила табачные изделия с использованием системы нагревания табака», — уточнили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

В отношении авиапассажирки были составлены протоколы об административных правонарушениях за «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» и «невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».