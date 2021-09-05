Киев, , 13:54 — REGNUM Местечковое мировосприятие украинских политиков, которые уже шесть лет хотят напрямую столкнуть американскую и российскую армию, не позволяет им понять, что вывод донбасского конфликта на международный уровень может привести к обмену стратегическими ядерными ударами между глобальными державами, где победитель останется на ядерной свалке размером с планету. Так эксперты Института РУССТРАТ прокомментировали просьбу Киева разместить американские средства ПВО на территории Украины.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, в преддверии первой встречи президентов Украины и США, которая прошла 1 сентября, украинский заместитель премьер-министра по «реинтеграции неподконтрольных территорий» Алексей Резников встретился с главой американского фонда Джеймстауна Гленом Говардом. Эта неправительственная исследовательская организация, тесно связанная с разведкой, занимается дестабилизацией ситуации на всём постсоветском пространстве.

На встрече Резников озвучил поистине революционное предложение — разместить на территории Украины американские батареи ПВО. Представитель Украины аргументировал свою идею данными разведки своей страны, согласно которым, Москва готовится к размещению на полуострове Крым ядерного оружия. Это, по мнению Резникова, угрожает украинской государственности и всему демократическому западному миру.

В Институте РУССТРАТ уверены, что никто в США не относится серьезно к подобным идеям. Для Белого дома Украина — расходный материал. С ее помощью США относительно безопасно оказывают геополитическое давление на Россию. В этом случае Вашингтон получает свою выгоду, а Киеву остаётся довольствоваться расходами, убытками и прочими рисками.