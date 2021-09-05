Силы сопротивления талибам* заявили о контроле над Панджшером
Кабул, 5 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Представитель ополчения афганских таджиков Фахим Дашти заявил, что силы сопротивления разгромили группировку боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшерском ущелье. Об этом Дашти написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
«Панджшер полностью очистился от талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скверны. Не менее тысячи террористов оказались в ловушке, и все нападавшие были убиты, сдались или взяты в плен местными бойцами сопротивления, когда бежали и отступали». — написал представитель ополчения Панджшера.
При этом Дашти подчеркнул, что многие из тех, кто был взят в плен — иностранцы, в основном пакистанцы. Он также заверил, что силы сопротивления контролируют все Панджшерское ущелье.
При этом представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что контролируют практически всю провинцию Панджшер.