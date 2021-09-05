Колумбус, США, 5 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Натан Гербе перенес операцию после травмы бедра. Об этом 5 сентября пресс-служба «Коламбуса».

(сс) johnwooten Форма хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс»

Уточняется, что срок восстановления 34-летнего хоккеиста, как ожидается, будет составлять от четырех до шести месяцев.

Отметим, в прошлом сезоне Натан Гербе сыграл в НХЛ девять матчей, в которых смог набрать три (шайба +2 результативные передачи). Также он провел 13 встреч в Американской хоккейной лиге и набрал в них 10 (4 шайбы + шесть голевых пасов) очков.