Новосибирск, 5 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Новосибирский краеведческий музей реконструирует пять первых деревянных острогов, созданных на территории нынешней Новосибирской области при императоре Петре I. Об этом сообщила ТАСС министр культуры области Наталья Ярославцева.

Dr.A.Hugentoble Илимский острог

Проект реконструкции деревянных крепостей будет приурочен к 350-летнему юбилею Петра I. Планируется, что реконструкция будет завершена в 2022 году.

Одним из этих реконструируемых сооружений станет Умревинский острог, расположенный на берегу Умревинской протоки реки Обь. Он был построен русскими казаками в 1703 году, став первым острогом на территории современной Новосибирской области.

Результатом проекта станет серия графических и объёмных реконструкций. Полученные материалы будут представлены на выставке в краеведческом музее и в населённых пунктах, где находились остроги.