Хабаровск, 5 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В исправительной колонии №14 УФСИН по Хабаровскому краю произошла драка между заключенными. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщила пресс-служба краевого управления СК России.

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Сообщается, что в результате драки в ИК-14 погибли двое заключенных. Ещё четверо получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК России («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), а также по части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух лиц»).