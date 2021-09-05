5 сентября 2021 | Время чтения 24 мин

Арташес Гегамян, , 14:17 — REGNUM Призыв Гарегина Второго о том, что: «Для нас жизненно важно единство и спокойствие, важно преодолеть волнения, обуревающие общество. Нужно отказаться от злобы, мщения и раздоров. Иного выбора нет, и все мы должны понять это», — вновь и вновь актуализирует острую необходимость формирования политической силы, способной всесторонне проанализировать угрозы безопасности существованию армянской государственности, суметь преодолеть болезненное, пагубное пристрастие действовать в парадигме «грабитель-капитулянт», а самое главное — способной не поддаться искушению быть уверенной в своей безошибочности и исключительности — главное условие при формировании новой оппозиционной политической силы в Армении. Очередной ошибочный анализ в выборе стратегии и тактики по избавлению Армении от антинациональных властей, руководимых спецслужбами англосаксов и турок, как это имело место быть при принятии решения об участии во внеочередных выборах в НС РА, чреват обернуться для Республики Армения и армянского народа общенациональной катастрофой и окончательной потерей армянской государственности.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Август 2021 года был на редкость бурным в политической жизни Республики Армения (РА): состоялась первая сессия Национального собрания РА 8-го созыва, на которой были избраны председатель и три заместителя председателя НС РА, сформированы постоянные комиссии и избраны их руководители, одобрена программа правительства РА на 2021−2026 годы. Напомним читателям, что Национальное собрание 8-го созыва состоит из 107 депутатов, 71 депутат представляет правящую партию «Гражданский договор», 29 депутатов — оппозиционный блок «Айастан» («Армения») и 7 депутатов — оппозиционный блок «Честь имею». Так чем же запомнилась первая сессия парламента Армении, проходившая в весьма тревожное для судеб страны время? Напомним читателям, что первая сессия НС РА проходила в дни, когда на государственной границе Армении не прекращались военные провокации со стороны Азербайджана, вооруженные формирования которого на отдельных участках границы проникли на 3 км вглубь территории Республики Армения. В подобных условиях любой трезвомыслящий человек был вправе ожидать, что народные избранники во главу угла всех своих обсуждений, дебатов сформулируют главную задачу парламентариев 8-го созыва на предстоящие пять лет, подчинив свою законотворческую деятельность консолидации всех политических сил РА и армянской диаспоры с целью скорейшего преодоления последствий Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года) и создания условий для обеспечения безопасности и динамичного развития Республики Армения на ближайшие пять лет. К такому, на первый взгляд, ожидаемому единственно верному ходу развития событий невозможно было бы не прийти лишь в случае незнания главных действующих акторов предвыборной кампании, особенностей содержания их дискуссий, главных лозунгов. Суть произошедшего на первой сессии НС РА 8-го созыва была предрешена еще во время церемонии вручения и. о. премьера Армении Н. Пашиняну символического «стального мандата», который сам Пашинян воспринял не иначе, как: «В этом мандате есть и молот, и меч, и лопата: есть всё, что необходимо для построения свободной, счастливой и сильной Армении. Этот мандат будет беззаветно служить нашему народу». Неосведомленным о предвыборных перлах Пашиняна подскажем, что его вышеприведенная характеристика «стального мандата» есть проявление эволюции гуманизма в мышлении «народного премьера» РА. Да-да, уважаемый читатель, чтобы убедиться в правильности этого вывода, приведу выдержку из выступления Пашиняна в ходе предвыборной кампании 14 июня 2021 года на митинге в селе Авшар Араратской области: «Чтобы никто не смел рыпаться, размажем по стенке, уложим на асфальт, в том числе и на асфальт Авшара, я сам лично уложу тех, кто попытается посягнуть на волю народа». Дальше — больше. Уже через день доблестный премьер-министр РА, выступая в общине Горайк Сюникской области, заявил, что есть некоторые антигосударственные чиновники, которые будут уложены на асфальт, при этом Пашинян выказал и проявления доброй воли: «В качестве проявления доброй воли я советую этим должностным лицам добровольно лечь на указанные мною участки асфальта, сделать селфи и опубликовать на своих страницах в Facebook, чтобы решить проблему в атмосфере национального согласия». Гордые руководители общин Сюникской области не поддались шантажу Пашиняна, и четыре руководителя общин Сюника стали политзаключенными режима Пашиняна, в их числе — мэр Гориса Аруш Арушанян, новоизбранные оппозиционные депутаты мэр Сисиана Артур Саркисян, бывший мэр Мегри Мхитар Закарян и мэр Каджарана Манвел Парамазян. Можно привести десятки других вопиющих примеров циничных угроз Пашиняна в адрес критикующих его оппозиционных к его власти граждан РА, будь они политическими деятелями или госслужащими, которые весьма убедительно характеризуют вакханалию антиправового произвола, насаждаемого Николом Воваевичем в современной Армении. Обо всем этом весьма убедительно было изложено в редакционной статье солидного интернет-издания «168 жам» (главный редактор — Сатик Сейранян. — А. Г.) под заглавием «Стальной мандат Пашиняна стоил 5000 жизней и 75% Арцаха», который опубликован многими интернет-изданиями Армении.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Без содрогания и горечи за имевшее место помутнение сознания многих и многих тысяч наших сограждан, проголосовавших на внеочередных выборах в НС РА 8-го созыва за партию «Гражданский договор» Пашиняна, невозможно читать проникновенные строки из этой редакционной статьи: «Результаты внеочередных выборов помимо прочего констатировали, что 5000 армянских сынов погибли ради сохранения власти Никола Пашиняна. Каждый из них отдал свою жизнь за Родину, так и не узнав, что по крайней мере части Родины больше нет. Зато есть власть, которая не понесла даже политической ответственности за веру этих ребят, их готовность умереть ради Родины, которые она лишила смысла. Это звучит бесчеловечно и жестоко, но факт, что стальной мандат Никола Пашиняна стоил 5000 жизней и 75% Арцаха. Иначе говоря, сталь в крови, в крови тысяч погибших, от которых отреклись более 600 тысяч граждан (отдавших на выборах свои голоса за партию Пашиняна. — А. Г.) ради обещанного будущего». И как приговор звучат последние строки, изложенные в этой же редакционной статье, опубликованной в интернет-издании, руководимом председателем Союза журналистов Армении Сатик Сейранян: «Мы живем и будем жить в предательском обществе, которое в широком смысле готово на все, потому что самое непозволительное отступничество уже произошло. А это значит, что мы должны быть готовы ко все новым предательствам, конечным результатом которых будет отречение от государства и Родины, поскольку уже отреклись от разума, интеллекта, души. В общественном сознании не возникало вопроса, сколько армян, похороненных в Ераблуре, остались бы в живых, если бы война была остановлена раньше (а ведь военно-политическое руководство России уже на пятый день начала военных действий предлагало это, более того, президент России, глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин еще 19 октября 2020 года настоятельно призывал Пашиняна и Алиева остановить войну. Призыв В. В. Путина был отвергнут Пашиняном. — А. Г.)… Эта стальная власть в широком смысле является следствием искажения общественной психологии и морали, и посредством последних выборов это искажение еще более усугубилось, что, бесспорно, имеет множество как внутренних, так и внешних бенефициаров. Геополитическая торговля, связанная с Арменией и Арцахом, еще не закончена, и для участников этой торговли крайне важно и необходимо армянское общество, готовое к отречению. Более того, может быть, на это и была сделана основная ставка. Надежды на восстановление общественной психологии и морали, по крайней мере в настоящий момент, кажутся крайне лишенными плоти».

Дальнейший мордобой, инициированный 24−25 августа 2021 года со стороны депутатов правящей партии «Гражданский договор» в ходе заседания в НС РА, причем в присутствии премьер-министра РА Пашиняна (который за спинами своих многочисленных охранников с удовлетворением лицезрел сие позорное действо своих агрессивных сторонников, «облеченных властью народа»), со всей убедительностью подтвердил провидческий вывод о том, что «Геополитическая торговля, связанная с Арменией и Арцахом, еще не закончена, и для участников этой торговли крайне важно и необходимо армянское общество, готовое к отречению». Что же, избиение николовцами оппозиционных депутатов в условиях их крайне вялого противостояния свидетельствует о начале реализации николовцами «всех прелестей», обеспечиваемых фактом владения «стальным мандатом», а значит — условия для исполнения ими своих предвыборных обещаний (закатать в асфальт, размазать по стенкам и пр.).

Уважаемый читатель, в данной статье я не стану анализировать действия парламентской оппозиции. Мое подобное решение во многом обусловлено тем, что критическое осмысление работы парламентской оппозиции в первый месяц функционирования НС РА 8-го созыва, скорее всего, станет предметом скрупулезного анализа со стороны кукловодов правящей парламентской фракции «Гражданский договор» с берегов Потомака (CIA) и Туманного Альбиона (МI-6) и их подручных из турецких спецслужб. Не секрет, что отдельные выступления Пашиняна и К0, их практические действия всё более и более убедительно свидетельствуют о главных слагаемых действий, предначертанных закордонными стратегами в предстоящем геополитическом торге за будущее двух армянских государств — Республики Армения и Республики Арцах. При этом нередкие бездарные выступления отдельных парламентариев николвоваевской камарильи корректируются незамедлительно путем организации разного рода интервью, пресс-конференций и другими политическими смотринами, оправдывающими хамское поведение парламентариев из властвующей фракции, тиражируемыми на десятках каналов интернет-телевидения, щедро подпитываемых соросовскими структурами. Увы, следует признаться, что аудитория этих каналов интернет-телевидения порой исчисляется многими десятками, а порой и одной-двумя сотнями тысяч слушателей и зрителей. При этом бросается в глаза четкая политическая направленность передач на этих телеэфирах, а именно: представить наиболее активных представителей парламентской оппозиции не иначе, как банальных бывших казнокрадов или политических перевертышей. В ответ на эти оскорбления (в случае их клеветнического характера, вне всякого сомнения, эти обвинения должны были быть обжалованы в судебных инстанциях, чего все еще не последовало) оппозиция, в свою очередь, озвучивает вполне объективные обвинения в продаже николвоваевической кликой национальных интересов Армении, в гибели более 5000 тысяч достойнейших сынов армянского народа, о десятках тысячах искалеченных судеб, потере своего жилья более чем 40 тысячами граждан Республики Арцах.

Дом Правительства Армении (сс) Eugene Yakovenko

Пожалуй, весьма правдивая политическая оценка положения, сложившегося в РА после внеочередных парламентских выборов в НС РА, дана в статье редактора газеты «Аравот» Арама Абраамяна, опубликованной 14 августа т. г. под заголовком «Кто громче кричит «капитулянт» или «грабитель»?». Итак, по мнению автора, «Сегодня в нашей стране более распространены два типа историй, которые отражены в нынешнем Национальном собрании. Первый образовался во время революции 2018 года (имеется в виду государственный переворот апреля-мая 2018 года. — А. Г.) и, конечно, был подготовлен до этого, и называется «вы — грабители». Это «николовское» высказывание, которое используют более 600 тысяч граждан (отдавших на внеочередных выборах в НС РА свои голоса за Пашиняна. — А. Г.). Вторая история образовалась после 9 ноября 2020 года (имеется в виду день подписания премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 1:00 10 ноября. — А. Г.) и называется «ты — капитулянт». Это «сержеробовская» повестка, в которой живут 250 тысяч граждан. Депутаты Национального Собрания борются за громкость своих выступлений. Большинство хочет закрепить свою победу, будучи уверенным, что их выступления хотят услышать не только избиратели, но и большинство армянского народа. Меньшинство (имеется в виду парламентское меньшинство. — А. Г.) также озвучивает свой тезис, предполагая, что вокруг него может собраться более 250 тысяч человек и/или что некоторые из 600 тысяч пожалеют об этом (имеется в виду о своем выборе в пользу Пашиняна на выборах в НС РА. — А. Г.) и примут их сторону. Эти высказывания небольшие, потому что они отражают узкие интересы этих двух групп… Они поверхностны, так как выражают лишь часть действительности и не пытаются взглянуть на историю нашей страны и недавние события с близкого расстояния. Наконец, они вредны, потому что явно направлены на разделение нашего общества. К сожалению, голоса за пределами этого противоречия пока не слышны. Причин может быть две: либо альтернативные идеи еще не сформулированы, либо оставшиеся полтора миллиона наших граждан (те, кто не подходил к избирательной урне и те, кто не голосовал за эти три прошедшие в парламент политические силы) тоже находятся в парадигме «грабитель-капитулянт». Вторая была бы очень грустной». Пожалуй, трудно возразить столь тревожным обобщениям, сделанным автором этих оценок.

Думается, что вышеприведенные выводы, содержащиеся в двух редакционных статьях профессиональных и многоопытных журналистов в лице Сатик Сейранян и Арама Абраамяна, весьма красноречиво и убедительно актуализируют главную задачу повестки политического класса современной Армении, которая, в первую очередь, должна быть нацелена на армянскую цивилизационную, основанную на христианских традициях, общественную психологию и мораль и предполагать полный отказ от губительной политики властных и оппозиционных парламентских сил, действующих в чуждой национальным интересам страны политической парадигме «грабитель-капитулиянт», усугубляющей раскол армянского общества, его разделение на «своих» и «предателей». При этом я отнюдь не призываю к отказу от привлечения к ответственности виновников предательского поражения во Второй Карабахской войне (сентябрь-ноябрь 2020 года). Отнюдь, вовсе нет. Есть очередность решения задач, обусловленная смертельными угрозами национальной безопасности Армении, самому существованию армянского государства. Не учесть это обстоятельство равносильно стать невольным участником реализации сценария CIA и MI-6 и их турецких сподручных по созданию обстановки спровоцированного ими же управляемого хаоса в Армении, что крайне отрицательно отразится на обеспечении безопасности государственной границы РА по всему ее периметру. При этом следует обязательно предусмотреть, что реализация столь вероятного коварного сценария по разрушению армянской государственности неизбежно приведет к адекватной реакции со стороны нашего стратегического союзника Российской Федерации. При этом не приходится сомневаться и в том, что конечная цель сценаристов запланированного ими управляемого хаоса заключается в создании условий, которые сделают невозможным дальнейшее пребывание в Армении 102-й российской военной базы, а также личного состава Погрануправления ФСБ России в РА. Для достижения этой цели англосаксонские стратеги и их турецкие подмастерья воспользуются всем арсеналом информационной войны, вот уже более двух десятилетий используемым в Армении более чем тремя десятками разного рода общественных организаций, щедро финансируемых антиармянским, антинародным соросовским фондом «Открытое общество — Армения». Именно подрывная работа этой организации и ее многочисленных ответвлений стала главным инструментом оболванивания весьма существенной части населения Армении, их отчуждения от своих многовековых христианских цивилизационных ценностей. Причем эта антинациональная идеология настолько глубоко укоренилась в сознании этой категории граждан, которые оставили у власти особь, на совести которой гибель тысяч и тысяч сынов армянского народа, искалеченные судьбы десятков тысяч людей, потеря 75% территории Республики Арцах — символа объединения всего мирового армянства.

Армия обороны Арцаха. mil.am

Уважаемый читатель, столь алармистский вывод имеет под собой глубокие корни. Несмотря на воинственные заявления Пашиняна и агрессивно-хулиганские действия членов его политической опоры — депутатов властной фракции «Гражданский договор», современная Армения пребывает в условиях паралича государственной власти. Убедительное подтверждение этому мы видим в практическом бездействии властей, прикрываемом популистскими лозунгами и демагогией о принятии решительных действий военными подразделениями РА в случае нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении. После озвучивания этих бравых лозунгов со стороны министра оборон РА нарушения армяно-азербайджанской границы не только не прекратились, но и обернулись блокировкой азербайджанскими военными 21-километрового участка трассы Горис — Капан, а также отрезка дороги Горис — Воротан в Сюникской области РА. Заметим также, что признаки неадекватности и паралича государственной власти РА проявляются и в, мягко выражаясь, умилительных и душещипательных откликах Пашиняна, сделанных 27 августа т. г. на заседании правительства РА в адрес неоосманской Турции: «Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы. Мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами». Такие вот дела, уважаемый читатель.

В связи с этим заявлением Пашиняна относительно положительных сигналов, поступивших из Турции, появились многочисленные публикации на сей счет как в армянских, так и в зарубежных масс-медиа. Я не стану заострять внимание читателей на наиболее часто повторяющихся оценках как официальных политических деятелей, так и аналитиков-международников, особенно из числа лиц, хочу верить, искренне желающих добра и мира Армении и армянскому народу. Интегральная оценка большинства публикаций, откликов носит одобрительный характер действиям армянской и турецкой сторон, направленным на нормализацию армяно-турецких отношений, что создаст, по мнению их авторов, предпосылки для разрядки напряженности и упрочения мира в регионе Южного Кавказа. Вместе с тем по странному стечению обстоятельств никто не задается, казалось бы, неизбежными вопросами, без озвучивания четких ответов на которые полагаться на упрочение мира в нашем регионе в лучшем случае есть проявление политической наивности, если не сказать неадекватности в восприятии сохраняющихся вызовов безопасности самому существованию армянской государственности. Посудите сами, уважаемый читатель. Никто из политиков, политологов, аналитиков в области международных отношений при этом так и не задался вопросами, как то: что стало с более чем двумя тысячами сирийских наемников-террористов, принявших (под непосредственным руководством турецких офицеров) прямое участие в боевых действиях в ходе Второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года); какие задачи и цели были поставлены перед сотнями офицеров турецких вооруженных сил, расквартированных в Нахичеванской области Азербайджана, на данном этапе и какова их роль в повторяющихся провокациях против населения Армении, проживающего в районах, приграничных с нахичеванским участком армяно-азербайджанской границы; какие провокации следует ожидать от более тысячи исламистских джихадистов, выдающих себя за афганских беженцев, которые с помощью турецких военных боссов обосновались на оккупированных во время Второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года) территориях Республики Арцах; каково участие представителей турецких спецслужб в организации военных провокаций на территории Республики Арцах, в приграничных с городом Шуши участках, безопасность которых обеспечивают российские миротворцы? Согласитесь, уважаемый читатель, что без вразумительных ответов на эти и пока не озвученные мною, но имеющие место быть вопросы, говорить о перспективах нормализации армяно-турецких отношений было бы равносильно добровольно оказаться в тщательно продуманной, сколь изощренной, столь и коварной ловушке, уготованной стратегами НАТО для легковерных армян. Особенно тех наших сограждан, которые уж слишком эмоционально воспринимают ласкающие слух осуждения Геноцида армян в Османской империи, утверждения о необходимости признания статуса Нагорного Карабаха и затрагивающих прочие незаживающие раны, укоренившиеся в самосознании армянского народа, все более часто озвучиваемые стратегами коллективного Запада. Беда в том, что при этом даже не срабатывает инстинкт самосохранения у той части нашего народа, которая почему-то не задается еще свежими в памяти вопросами, как-то: куда же смотрели закордонные доброжелатели армянского народа, когда во время Второй Карабахской войны (сентябрь-ноябрь 2020 года) азербайджанская военщина использовала запрещенные всевозможными ооновскими конвенциями фосфорные бомбы, почему все они в рот воды набрали, когда директор Службы внешней разведки РФ, многоуважаемый Сергей Евгеньевич Нарышкин в первые же дни войны заявил об участии в боевых действиях на карабахском фронте более двух тысяч сирийских наемников-террористов, а российские масс-медиа в доказательство этих утверждений показали документальные кадры по переброске террористов с территории Турции в Азербайджан с последующей их отправкой в зону боевых действий.

В Нагорном Карабахе Facebook.com ArayikHarutyunian

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, а почему автор этих строк в основном апеллирует на внешних акторов, при этом замалчивая роль правительства Армении? И читатель будет прав, но лишь отчасти. В данной статье я специально поступаю таким образом, прекрасно зная, что в лице Пашиняна и его антигосударственной камарильи мы имеем всего лишь тупой послушный инструмент в руках англосаксонских стратегов, ставящих своей целью дестабилизацию положения по всему периметру государственной границы Российской Федерации. В качестве инструмента в реализации этой гнусной цели в регионе Южного Кавказа выступает правительство Пашиняна, при этом даже ленивому понятно, что как бы оно не выставляло себя в качестве сторонника углубления армяно-российских отношений, он является миной, заложенной в фундамент этих отношений. Даже в случае, когда безальтернативность союза Армении и России таки дошла до его сознания, всё равно от этого он не перестает быть заложником в руках спецслужб Запада, которые стояли за государственным переворотом апреля-мая 2018 года и привели его к власти для слома армяно-российского стратегического союза с последующим выведением из РА контингента 102-й российской военной базы и контингента погранотрядов Погрануправления ФСБ РФ в Армении.

Вместо послесловия

Не хочу выступать в роли этакого прорицателя, но не могу не поделиться некоторыми мыслями о ближайшем будущем, что, на мой взгляд, ожидает РА. Не приходится сомневаться, что проклятие, низведенное на Армению и армянский народ служителями сатаны в лице действующих властей РА и их покровителей из-за бугра, будет преодолено. Все виновники в насаждении в армянском обществе сатанинских норм будут преданы Армянской Апостольской Святой Церковью анафеме и понесут заслуженное уголовное наказание. Не будучи по образованию юристом, тем не менее могу твердо утверждать, что среди прочих весьма жестоких и справедливых обвинений премьер-министру Армении Николу Воваевичу Пашиняну будет предъявлено обвинение по Статье 34 Уголовного Кодекса Республики Армения (принят 18 апреля 2003 года), которая гласит:

«Статья 34. Покушение на преступление.

Покушением на преступление считается совершенное с прямым умыслом действие (бездействие), непосредственно направленное на совершение преступления (в рассматриваемом нами случае случае — на убийство. — А. Г.), если преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам».

Так вот, уважаемый читатель, 24 июня 2021 года в 02:22 (то есть в 2 часа ночи) небезызвестный рупор апшеронского султана Ильхама Алиева, который косит под оппозиционное интернет-издание Haqqin. az, опубликовал статью под заголовком «В Армении арестовали кандидата в депутаты от оппозиции», в которой, в частности, отмечается: «Суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать сроком на месяц директора медцентра «Измирлян» Армена Чарчяна, который входил в список оппозиционного блока «Армения» на внеочередных парламентских выборах. Об этом ТАСС сообщил адвокат Чарчяна Эрик Алексанян… Ранее в социальных сетях появилась запись разговора, где Чарчян на встрече с медперсоналом «Измирляна» говорил о необходимости идти на выборы. Следователи посчитали, что таким образом он использует свое служебное положение и оказывает давление на сотрудников больницы». Каковы были основные побудительные мотивы столь экстренной публикации за полночь этой новости в небезызвестном азербайджанском интернет-издании, не берусь судить, боясь ошибиться. Однако вне всякого сомнения, что подтекст этой публикации в пользу апшеронского султана Ильхама Алиева, которого оппозиционная азербайджанская пресса обвиняет в диктаторстве. А тут, глядишь, в пашиняновской Армении, выставляемой апологетами цветных революций в качестве этакого маяка демократии, соблюдения прав человека и прочих пропагандистских клише, часто используемых при совершении государственных переворотов, почему-то именуемых романтическими цветными революциями, лишают свободы заслуженного профессора всего лишь за призыв идти на выборы. При этом сей правовой беспредел осуществляется в обстановке полного онемения западных радетелей демократии, охочих поучать оппозицию пашиняновской власти в необходимости соблюдения правовых норм в ходе осуществления, к примеру, протестных акций. Заметим, что 2 сентября т. г. Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин Второй навестил депутата парламента от фракции «Айастан» («Армения») Армена Чарчяна, в тот день еще находящегося в медцентре «Норк-Мараш» и имел с ним продлившуюся один час беседу. Напомним читателям, что, находясь в заключении, многоуважаемый Армен Герасимович Чарчян перенес острый инфаркт миокарда, после чего был переведен в больницу. У Армена Герасимовича диагностированы гипертония 3-й степени, сердечная недостаточность 2-й степени, сахарный диабет 2-го типа (инсулинозависимый), а также почечная недостаточность. Думается, что эти факты будут положены в уголовное дело по статье 34, которое, повторюсь, неизбежно будет возбуждено против палачей именитого профессора, спасшего жизни сотен и тысяч граждан Армении и Арцаха, в том числе и ветеранов Арцахской национально-освободительной войны 1992−1994 годов. Убежден, что благословения Верховного Патриарха и Католикоса Всех армян будут услышаны Всевышним, а Армен Герасимович выздоровеет и продолжит свое благородное дело по спасению жизни людей. Но это случится тогда, когда армянский народ, более 600 тысяч наших заблудших граждан, отдавших свои голоса на внеочередных выборах в НС РА 8-го созыва за Пашиняна, вникнут в суть пожеланий Гарегина Второго, озвученных им 2 августа т. г. на первой сессии парламента РА. Приведу небольшую выдержку из напутствий Верховного Патриарха парламентариям РА: «Сегодня наша Родина — Армения и Арцах — противостоит серьезным внешним и внутренним вызовам, в первую очередь, в лице поползновений Азербайджана, стремящегося завладеть нашей землей. Для решения задач, стоящих перед Отечеством, необходима сплоченность всех политических сил и общества, бдительность и добросовестность… Для нас жизненно важно единство и спокойствие, важно преодолеть волнения, обуревающие общество. Нужно отказаться от злобы, мщения и раздоров. Иного выбора нет, и все мы должны понять это».

Никол Пашинян на митинге своих сторонников. Скриншот из трансляции со страницы Никола Пашиняна в Facebook

Этот призыв Гарегина Второго вновь и вновь актуализирует острую необходимость формирования политической силы, способной всесторонне проанализировать угрозы безопасности существованию армянской государственности, суметь преодолеть болезненное, пагубное пристрастие действовать в парадигме «грабитель-капитулянт», а самое главное — способной не поддаться искушению быть уверенной в своей безошибочности и исключительности — главное условие при формировании новой оппозиционной политической силы в Армении. Очередной ошибочный анализ в выборе стратегии и тактики по избавлению Армении от антинациональных властей, руководимых спецслужбами англосаксов и турок, как это имело место быть при принятии решения об участии во внеочередных выборах в НС РА, чреват обернуться для Республики Армения и армянского народа общенациональной катастрофой и окончательной потерей армянской государственности. Таковы реалии сегодняшнего дня, и в этом нет преувеличения. Для понимания безошибочности этого тревожного вывода следует непредвзято проанализировать действия николпашиняновской антинародной клики после государственного переворота апреля-мая 2018 года. А события последних месяцев со всей убедительностью показали, что стальной мандат Пашиняна — инструмент разрушения армянской государственности. Сие есть непреложная данность, которая в арсенале турецких спецслужб и филигранно направляется и реализуется в РА со стороны CIA и MI-6.