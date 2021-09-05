Челябинск, 5 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области местная жительница перевела мужчине 9,8 тыс. рублей за обещанные лекарства, но так и не получила их. Об этом сообщает областной главк МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Гражданка 1969 года рождения познакомилась с ним на сайте знакомств. Гражданин представился хирургом. Женщина доверилась ему и рассказала о своём заболевании. На это гражданин предложил ей приобрести у него лекарства по выгодной цене. Дама перевела ему деньги и после этого мужчина перестал ей отвечать.

По подозрению в совершении преступления задержали жителя Челябинска 1972 года рождения. Деньги он уже потратил. За мошенничество ему грозит до пяти лет колонии.