Барселона, Испания, 5 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» во время зимнего трансферного окна планирует приобрети испанского полузащитника команды «Лейпциг» Даниэля Ольмо. Об этом 5 сентября сообщает El Mundo Deportivo.

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По данным источника, сумма сделки по приобретению каталонцами 23-летнего футболиста может составить €75 млн. При этом руководство «Лейпцига» не хотело бы проводить этот трансфер зимой.

Отметим, в прошедшем сезоне Даниэль Ольмо сыграл в составе «Лейпцига» в 46 матчах и отличился в них семью голами и 12 результативными передачами.