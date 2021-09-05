Черногорск, Хакасия, 5 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Черногорске Республики Хакасия вынесен приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, трагедия произошла в феврале 2021 года.

Пешеходный переход

По данным обвинения, подсудимый сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пожилую женщину. Потерпевшая в результате скончалась в больнице. Выяснилось, что в момент наезда мужчина был пьян.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселение с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев», — отметили в ведомстве.

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