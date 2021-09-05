Киев, , 13:29 — REGNUM Итоги визита президента Владимира Зеленского в США — это точно не то, на что на Украине надеялись от этой поездки, заявил в своём комментарии политический эксперт Виктор Таран.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политолог подчеркнул, что лично для Зеленского, возможно, достигнуто очень много, а вот для Украины — невероятно мало. С другой стороны, отмечает Таран, впервые за много времени украино-американские отношения вышли на уровень конкретных предложений.

«Американцы четко продемонстрировали, что не верят больше словам и обещаниям. Они доверяют только конкретным делам и выполнению конкретных пунктов, на которые четко указали на ближайший год… Хорошая новость для Украины — если мы их выполним, то через год визит Байдена в Украину состоится в совершенно другой обстановке и с другими результатами», — предполагает эксперт.

Он отмечает, что главное — чтобы желание делать реформы было у Зеленского, поскольку, если услышит США и начнет реальные изменения, это шанс для страны выйти на принципиально иной уровень развития.

«Если же нет, тогда американцы поставят окончательный крест. Нет, не на стране — на Зеленском. И будут ждать нового президента, который будет способен вести с ними взрослую политику, которая строится на принципах и здоровом прагматизме», — резюмировал Таран.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Зеленский и Байден по результатам достигнутых в Вашингтоне договоренностей уже вывели отношения между странами на новый уровень. Посольство США в свою очередь заявило, что связи между США и Украиной сейчас крепче, чем когда-либо, поскольку страны «вместе работают над решением общих глобальных проблем».