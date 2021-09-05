Тобольск, Тюменская область, 5 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В драке в ночном клубе гостиничного комплекса «Тобол» города Тобольска пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города Тобольска.

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Напомним, о массовой драке в ночь на 5 августа с участием 25 человек в ночном клубе гостиницы «Тобол» ранее сообщил паблик «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В местной полиции подтвердили сведения о драке с участием двух мужчин при большом числе свидетелей возле гостиницы. Один из участников конфликта, 1983 года рождения, госпитализирован с ножевым ранением.

Обстоятельства происшествия выясняются.