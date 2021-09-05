Челябинск, 5 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Челябинске мужчина 1978 года рождения перевёл мошенникам более миллиона рублей. Об этом сообщает областной главк полиции.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Гражданин обратился за помощью в отдел полиции «Металлургический». Ему позвонила женщина, которая заявила, что от его имени подана заявка на кредит, и предложила оформить встречную заявку, а деньги перевести на «безопасные» счета. Гражданин доверился даме, оформил кредит на 700 тыс. рублей и перевёл деньги мошенникам. Более того, он купил телефон за 22 тыс. и рублей, чтобы иметь система бесконтактной оплаты.

На следующий день ему позвонили снова. Тогда он взял кредит на более 300 тыс. рублей и тоже перевёл их мошенникам.