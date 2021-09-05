Киев, , 13:15 — REGNUM Открытое письмо президента американской организации Freedom House, обнародованное как раз накануне визита президента Владимира Зеленского в США — это «тревожный звоночек» для властей Украины, заявил политический публицист Александр Зубченко.

Украинская цензура Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт напоминает, что в письме президента Freedom House Майкла Абрамовица, которое было адресовано Джо Байдену, чёрным по белому сказано, что «президент Зеленский продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией». Зубченко пояснил, что письмо Freedom House с осуждением репрессий Зеленского и его соратников в отношении СМИ — это «серьёзный сигнал».

«Поэтому тема закрытия трех оппозиционных телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, в письме главы Freedom House на имя Байдена — просто фантастика. Что-то очень поменялось в глобальном раскладе… «Соросята», которые перешли на госбюджет Украины, открыто хамят в письме в адрес Байдена. Буквально кусают руку дающего. Интересный, но вполне объяснимый ход. Но когда организация Freedom House, существующая на деньги правительства США, выносит на уровень президента Штатов вопрос о закрытии телеканалов в Украине и внесудебных санкциях СНБО — это нечто симптоматичное», — отметил публицист.

Он добавил, что по кулуарным данным, офис Зеленского потратил $1,5 млн на американских лоббистов, чтобы организовать встречу с Байденом, и аккурат за двое суток до мероприятия получил такой «подарочек». Зубченко подчеркнул, что тема запрета телеканалов неразрывно связана с репрессиями против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

«А все вместе это значит, что тема репрессий против СМИ и оппозиции зазвучала в политической повестке США. И, судя по всему, это только первая серия. Как говорят в Голливуде, to be continued… Значит, тема «преследования СМИ» становится важной для Штатов. Они ее информационно «подсветили», и это уже ослабило переговорные позиции офиса президента. Отмахнуться просто так от письма Freedom House не получится. Явно позиции группировки Виктории Нуланд в Госдепе, которая считает Украину своей «вотчиной», дают трещину, как и «двухпартийный консенсус» в отношении Украины», — заключил политический публицист Александр Зубченко.

ИА REGNUM напоминает, что президент организации Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в котором высказал тревогу относительно практики внесудебных расправ над украинскими СМИ, которые в последнее время практикует Зеленский через решения Совнацбеза.