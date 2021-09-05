Вашингтон, 5 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Мировые продажи видеокарт во втором квартале 2021 года выросли на 179% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт аналитической компании Jon Peddie Research.

Видеокарты

По данным Jon Peddie Research, во втором квартале текущего года во всём мире было отгружено видеокарт на сумму более $11,8 млрд. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года поставки выросли на 179%.

Доминирующее положение на рынке с долей 80% сохраняет компания Nvidia. В сравнении с предыдущим кварталом доля Nvidia выросла на 0,3%, в сравнении со вторым кварталом 2020 года — на 2%.

В отчёте Jon Peddie Research учитываются все дискретные графические процессоры, используемые в настольных персональных компьютерах, рабочих станциях, серверах, установок для рендеринга и майнинга и для научных исследований.

В прошлом году во всём мире было продано видеокарт на $29 млрд. Эксперты прогнозируют, что к 2023 году рынок вырастет до $44,1 млрд.