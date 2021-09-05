Рынок видеокарт за год вырос почти на 180%
Вашингтон, 5 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Мировые продажи видеокарт во втором квартале 2021 года выросли на 179% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт аналитической компании Jon Peddie Research.
По данным Jon Peddie Research, во втором квартале текущего года во всём мире было отгружено видеокарт на сумму более $11,8 млрд. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года поставки выросли на 179%.
Доминирующее положение на рынке с долей 80% сохраняет компания Nvidia. В сравнении с предыдущим кварталом доля Nvidia выросла на 0,3%, в сравнении со вторым кварталом 2020 года — на 2%.
В отчёте Jon Peddie Research учитываются все дискретные графические процессоры, используемые в настольных персональных компьютерах, рабочих станциях, серверах, установок для рендеринга и майнинга и для научных исследований.
В прошлом году во всём мире было продано видеокарт на $29 млрд. Эксперты прогнозируют, что к 2023 году рынок вырастет до $44,1 млрд.