Оренбург, 5 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области жертвами COVID-19 стали ещё 13 граждан. Это следует из сообщений оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 4 сентября в регионе было 1599 умерших. А на 5-е их стало уже 1612. В стационарах пребывают 2422 пациента. Из них 180 находятся на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 1675 граждан получают кислородную поддержку.

Как сообщало РЕ, всего в Оренбуржье выявили уже 68 841 ковид-пациента.