Москва, 5 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил португальского нападающего футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и аргентинского форварда команды «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Его слова на эту тему 5 сентября приводит Sport24.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Роналду или Месси? Если не брать в учёт нашу дружбу, то Криштиану всё равно намного круче, я так считаю. Месси тоже очень хорошо играет, один из лучших в истории. Но если по игре они равны, то по харизме Криштиану мощнее», — сказал он.

Также Нурмагомедов сравнил португальского форварда с бразильским нападающим Роналдо, который, по его мнению, только с 1996-го по 2005-й год бы успешен в своей карьере, в то время как Криштиану Роналду делает это уже на протяжении 17 лет.

«Такого феномена в футболе ещё не было. Месси начал году в 2006-м, а первую Лигу чемпионов выиграл в 2009-м. Считаю, Месси на пике лет 12, а Криштиану — 17. Моё личное мнение — Криштиану намного круче», — заключил бывший чемпион UFC.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа стало известно, что Криштиану Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».